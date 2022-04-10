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İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için dün Ukrayna’ya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarında gezdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 12:46
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

UKRAYNA, (DHA)-
Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kiev’de hala alarmlar çalıyor. Cennetteki Yüz Kahramanları anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Ne yazık ki kahramanlarımız Rus işgalcilere karşı her gün cephede ölmeye devam ediyor, ancak Birleşik Krallık gibi sadık dostlarımızın yardımıyla her gün zafere daha da yaklaşıyoruz. Ukrayna'yı ziyaret ettiği ve desteklediği için Boris Johnson'a teşekkür ederiz. Kazanacağız, başka yolumuz yok” denildi.

Johnson, Zelenski ile Kiev sokaklarında yaptığı gezintide sivillerle de konuştu. Zelenski ve Johnson’a bir grup asker eşlik etti.

DHA

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