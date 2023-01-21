Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...

İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, sağlık personelinin tekrarlanan grevlerinin iş yüklerini "daha zorlu" hale getirdiğini söyledi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 13:09
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, Pritchard, İngiltere'deki hemşirelerin bu hafta iş bırakma eylemi ile İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ambulans personelinin şubat ve mart aylarında daha fazla grev günü planlamasını değerlendirdi.

BBC Radio 4'ün Today programında konuşan Pritchard, devam eden grevlerin sağlık sistemine etkisiyle ilgili "Açıkça bir etkisi var. Bence bu bariz."diyerek, tüm tarafların "çözüme ulaşmaya çalışmak istediğini" belirtti.

Hemşirelerin iki günlük grevi nedeniyle bu hafta 5 bini ameliyat ve tedavi olmak üzere, 27 bin 800 rezervasyonun yeniden planlandığı belirtilirken Pritchard, grevler uzadıkça sağlık sistemindeki iş yüklerinin "daha zorlu" hale geldiğini aktardı.

Sağlık alanında pek çok grev ilanı yapıldı

Sağlık çalışanlarının grev ilanları sağlık sistemini felç ediyor.

Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve martta düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereSağlık SektöründeGrevlerİngiltere Ulusal Sağlık HizmetiNHSAmanda Pritchard
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı
BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırıp dikenli tel çekti
BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırıp dikenli tel çekti
Rusya: Donetsk ve Zaporijya’daki iki yerleşim birimini kontrol altına aldık
Rusya: Donetsk ve Zaporijya’daki iki yerleşim birimini kontrol altına aldık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans