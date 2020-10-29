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İngiltere'den aşı açıklaması!

İngiliz medyası, ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca’dan önce hazır olabileceğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:14
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İngiltere'den aşı açıklaması!

İNGİLTERE - İngiltere'de hükümet yetkililerin ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca’dan önce hazır olabileceği tahmininde bulundu. İngiliz medyasının haberine göre, Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Noel'den önce dağıtılmaya hazır olabileceğine inandığı ifade edildi.
 

"AŞI NOEL'DEN ÖNCE DAĞITILABİLİR"

Haberde, Pfizer’in bu hafta, denemelerin başarılı olması durumunda şirketin, Kasım ayı sonlarında yeterli güvenlik verisine sahip olduktan kısa bir süre sonra ABD düzenleyicilerinden aşı adayının acil durum izni için başvuruda bulunmayı beklediğini aktardı. Öte yandan, İngiltere’nin Pfizer ve AstraZeneca’nın da dahil olduğu altı aşı adayı için tedarik anlaşmasının olduğu ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAşı AçıklamasıIlaç FirmasıPfizer
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