Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.182,18
ALTIN
1.260,50
DOLAR
19,33
STERLİN
24,22
EURO
21,32
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek

İngiltere, Ukrayna'ya 500 milyon dolar ilave fon için garanti sağlayacağını duyurdu.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:29
0 Okunma
İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek
Londra

İngiltere'nin yeni fon açıklaması, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları kapsamında finans bakanlarıyla bir araya geldiği Washington'da açıklandı.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin Ukrayna'ya sağlayacağı ilave 500 milyon dolarlık fonla bu yılki desteği 1 milyar dolara ulaşmış olacak.

İngiltere'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam destek ise 6,5 milyar sterlini (8.1 milyar dolar) bulacak.

Söz konusu yeni fonun hayati kamu hizmetlerinin karşılanması dahil olmak üzere Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması bekleniyor.

İngiltere, ayrıca IMF'nin Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Güveni aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak ve büyümeyi desteklemek için 670 milyon daha sağlama taahhüdünde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 15:33
Anahtar Kelimeler:
İngiltereUkraynaDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı
Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı
Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti
Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti
Macron, Avrupa'nın rekabetçiliğine ilişkin görüşünü savunmak için ChatGPT'nin cevabını kullandı
Macron, Avrupa'nın rekabetçiliğine ilişkin görüşünü savunmak için ChatGPT'nin cevabını kullandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans