İngiltere kar yağışı ve aşırı soğuklara teslim oldu

İNGİLTERE, (DHA)

İngiltere Meteoroloji Ofisi (MET ofisi), hafta sonu ülkenin kara teslim olacağını belirterek orta şiddette yağışı temsil eden sarı uyarı bülteni yayınladı. MET Ofisi buzlu otoyollara vurgu yapıp vatandaşların dikkatli seyahat etmesi konusunda uyardı. Diğer taraftan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), iç mekan sıcaklıklarını en az 18 derecede tutmaları gerektiğini tavsiye etti.

Manchester Havalimanı bugün sabah saatlerinde iki pistini, buzlanma sebebiyle geçici olarak kapattı. Açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle her iki pisti de geçici olarak kapattık. Sağlık ve güvenlik her zaman birinci önceliğimiz olacak ve operasyonlar ilk fırsatta yeniden başlayacak” ifadeleri yer aldı. Yetkililer daha sonra açıklama yaparak pistlerden birinin açıldığını duyurdu.