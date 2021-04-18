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İngiltere, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor

İngiliz medyası, Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini NATO ve Ukrayna’ya dayanışma göstermek için Karadeniz’e göndereceğini duyurdu. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Nisan 2021 Pazar 15:25
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İngiltere, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor

İngiltere

Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ediyor. Karadeniz’de Rus donanmasından peş peşe tatbikat hamleleri dikkat çekiyor. İngiliz medyasından The Sunday Times, İngiltere'nin Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sıjnıfı fırkateynleri Karadeniz’e göndereceğini yazdı. Gazete, İngiltere Kraliyet Donanması’ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO ve Ukrayna’ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Haberde, Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 tipi fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi. Gemilerin Mayıs ayında İstanbul Boğazı’ndan geçeceği kaydedildi. 

ABD VAZGEÇMİŞTİ

Washington yönetimi daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuş, savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan’da Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılacağı açıklanmıştı. Türk diplomatik kaynaklar, ABD'nin Türkiye’ye geçişin iptal edildiğini bildirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edilmişti.

NATO'DAN MOSKOVA'YA  'KERÇ BOĞAZI'  UYARISI 

NATO Sözcüsü Oana Lungescu dün Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtmişti. Lungescu, "Rusya'ya, Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

DHA

Son Güncelleme: 18.04.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
İngiltereIngiliz MedyasıNATOSavaş Gemileri
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