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İngiltere Meteoroloji Ofisi: Gelecek yıl Dünya’nın en sıcak yılı olabilir

20 Aralık 2022 Salı 14:25
İngiltere Meteoroloji Ofisi: Gelecek yıl Dünya’nın en sıcak yılı olabilir

İNGİLTERE - İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin 2023 yılı tahminlerine göre gelecek yılın, Dünya'nın en sıcak yıllarından biri olacağı öngörüldü. Sıcaklığın ortalama 1.20 °C artacağı belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023 yılına dair yaptığı küresel sıcaklık tahmini raporunu bugün açıklayarak sanayi öncesi dönemden (1850-1900) itibaren ölçülen sıcaklığın, 1.20 °C artarak 2023 yılının en sıcak yıl olacağını öngördü. Raporda Dünya’nın son 3 yılda La Nina’nın etkisinde kaldığı ve bu durumun Dünya’yı soğuttuğu ifade edilerek 2023 yılında La Nina’nın sona ermesinin beklendiği vurgulandı. La Nina’nın sona ermesiyle Dünya’nın ısınacağı öngörüldü.    

2023 yılı küresel sıcaklık tahmini raporunda en sıcak yılların 2014’te başladığı ve o zamandan beridir küresel sıcaklığın ortalama 1.0 °C arttığının altı çizildi. Her yıl başında yapılan tahminlerle gerçekleşen küresel sıcaklıkların karşılaştırmasına göre, 2020’de 1.19 °C artış tahminin 1.27 °C olarak gözlemlendiği, 2021 yılında 1.11 °C artış tahminin 1.11 °C olarak gözlemlendiği ve 2022 yılındaki 1.09 °C tahminin ise 1.16 °C olarak gözlemlendiği belirtildi. Bu yılki yahmin raporunda geniş çaplı volkanik patlamaların göz önüne alınmadığı ifade edilerek bu tip volkan patlamalarının Dünya'yı geçici olarak soğuttuğu vurgulandı. 

GENİŞ ÇAPLI VOLKAN PATLAMALARI DÜNYAYI NASIL SOĞUTUYOR?

Büyük volkanların patlamasıyla kükürt dioksit, stratosfere hareket eder ve sülfürik asit aerosolleri oluşturmak için suyla birleşir. Sülfürik asit stratosferde gelen güneş radyasyonunu yansıtan ve Dünya yüzeyinin soğumasına neden olan küçük damlacıklardan meydana gelen bir pus oluşturur.

LA NİNA KIŞI NE DEMEKTİR?

La Nina, orta ve doğu-orta ekvatoral Pasifik'teki okyanus yüzey sıcaklıklarının periyodik olarak soğumasını ifade eder. Güçlü rüzgarlar, okyanusun yüzeyindeki ılık suyu Güney Amerika'dan Endonezya'ya doğru taşır. Ilık su hareket ederken, derinlerden gelen soğuk su Güney Amerika kıyılarına yakın bir yerde yüzeye çıkar ve soğutucu görevi görür. Tipik olarak, La Nina olayları her 3 ila 5 yılda bir meydana gelir, ancak ara sıra birbirini izleyen yıllarda meydana gelebilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Meteoroloji OfisiDünyaSıcaklık
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