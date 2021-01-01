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İngiltere'nin AB ile bağları resmen sona erdi 

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, bu gece itibariyle fiilen sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:18
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İngiltere'nin AB ile bağları resmen sona erdi 

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, bu geceden itibaren resmen sona erdi. Türkiye saatiyle gece 02.00 itibariyle 27 ülkeli AB ile İngiltere arasında, ticari, hukuki ve güvenliğe ilişkin konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB yetkilileri, ticaret anlaşmasında son anda vardıkları uzlaşmayla, ekonomik olarak birçok kesimi zorlayacak vergileri devre dışı bıraktı.Ancak bu anlaşmaya rağmen AB ile İngiltere arasında yeni dönemde seyahat, göç, ticaret, güvenlik ve çalışma yasalarına yönelik birçok ciddi değişiklik gerçekleşecek. Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak Kuzey İrlanda, AB yasalarından bazılarını sürdürmeye devam edecek.

AB'SİZ İNGİLTERE'DE NELER DEĞİŞTİ?

Devriye giren değişiklikler şu şekilde:

İngiltere ile AB arasındaki serbest dolaşım hakkı sona erdi. Bunun yerine İngiltere'nin "puan bazlı" göçmenlik yasaları yürürlüğe girdi.

İngiltere'de yerleşik kişilerin Avrupa Birliği'nde 90 günden fazla süre kalmak için vize almaları gerekiyor.

Gümrükten muaf (duty-free) alışveriş geri dönüyor. Avrupa'dan İngiltere'ye geri dönenlerin 42 litre bira, 18 litre şarap, dört litre damıtılmış içki ve 200 sigaraya kadar vergisiz alışveriş yapma hakkı oldu.

İngiltere'ye yerleşmek isteyen AB vatandaşları da (İrlanda Cumhuriyeti'ndekiler hariç) herkese uygulanan puan bazlı göçmenlik düzenlemesine tabi tutuluyor.

İngiliz polisinin AB'nin suç, parmak izi ve aranan kişiler veritabanlarına anlık erişimi olmayacak.

İngiltere, İskoçya ve Galler'deki tüccarların AB ile iş yaparken daha fazla belge hazırlaması gerekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABİngiltereBrexit
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