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İngiltere: Rus konvoyu çok ilerleme kaydedemedi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıkladığı istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2022 Perşembe 11:04
İngiltere: Rus konvoyu çok ilerleme kaydedemedi

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki büyük Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği ve sürekli kayıplar yaşadığı belirtildi. Son günlerde Ukrayna üzerindeki genel Rus hava faaliyetlerinde ciddi oranda bir düşüş olduğu ve bunun muhtemel nedeninin de Ukrayna Hava Savunma kuvvetlerinin etkinliği ve dayanıklılığı olduğu aktarıldı. Raporda, “Rusya, Başkan Putin'in daha önce bunu yapmamaya dair kamuoyu güvencesine rağmen, Ukrayna'ya zorunlu asker konuşlandırdı. Kayıplar arttıkça, Başkan Putin kayıplarını telafi etmek için Rus Silahlı Kuvvetleri ve diğer kaynaklardan yararlanmak zorunda kalacak” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusyaUkraynaSavaş
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