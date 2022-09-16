Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.390,73
ALTIN
977,94
DOLAR
18,28
STERLİN
20,88
EURO
18,26
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim...
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel...
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...

İngiltere: Rusya en kritik iki eksiği muharebe piyadeleri ve ast komutanlar

16 Eylül 2022 Cuma 14:49
İngiltere: Rusya en kritik iki eksiği muharebe piyadeleri ve ast komutanlar

İNGİLTERE - İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, askeri öğrencilerin eğitiminin hızlandırılmasının ve Wagner'in saldırı birlikleri talebinin, Rusya’nın askeri personel krizi konusundaki en kritik iki eksikliğinin muharebe piyadeleri ve ast komutanlar olduğuna dikkat çekildi.


 

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda, Kremlin bağlantılı Rus özel askeri şirketi Wagner Grubu’nun, neredeyse temmuz ayından bu yana Rus hükümlüleri Ukrayna’da hizmete almak için bir kampanya yürüttüğü belirtildi. Mahkumlara cezalarının hafifletilmesi ve nakit teşviklerin teklif edildiği aktarılan raporda, “Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin'in mahkumlara askere alma konuşması yaptığını gösteren, yakın zamanda yayınlanan bir videoyla bu durum yeniden gündeme geldi. Videoda Prigozhin, yalnızca 'saldırı birlikleri için savaşçılar' aradığını vurguluyor” denildi.


 

‘RUSYA’NIN PERSONEL SORUNU GİDEREK DAHA ŞİDDETLİ HALE GELDİ’


 

Öte yandan Rus askeri akademilerinin eğitim dönemini kısaltarak öğrencilerin mezuniyet tarihlerini öne çektiği belirtilen raporda, “Bu neredeyse kesinlikle, öğrencilerin Ukrayna operasyonunu desteklemek için konuşlandırılabilmesi için. Rusya'nın personel sayısı sorununun etkisi giderek daha şiddetli hale geldi. Askeri öğrencilerin eğitiminin hızlandırılması ve Wagner'in saldırı birlikleri talebi, askeri personel krizindeki en kritik iki eksikliğin muhtemelen muharebe piyadeleri ve genç komutanlar olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusyaEksiklik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı
Erdoğan: Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı
Ukrayna’nın geri aldığı İzyum’da toplu mezar bulundu
Ukrayna’nın geri aldığı İzyum’da toplu mezar bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans