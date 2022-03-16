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İngiltere: Rusya, kayıplar nedeniyle saldırılarda yavaşlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya’nın Ukrayna’da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2022 Çarşamba 09:38
İngiltere: Rusya, kayıplar nedeniyle saldırılarda yavaşlayacak

Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda “Rusya, Ukrayna'daki personel kayıplarını desteklemek ve yerine koymak için giderek daha fazla ek birlik sağlamaya çalışıyor. Bu kayıpların bir sonucu olarak, Rusya'nın Ukrayna'nın sürekli direnişi karşısında saldırı operasyonları yürütmekte zorlanması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA, PARALI ASKERLERDEN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR’

Devam eden personel kayıpları nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutmasının ve güvenliğini sağlamasının zor olacağı belirtilen raporda, “Rusya, Doğu Askeri Bölgesi, Pasifik Filosu ve Ermenistan gibi uzak bölgelerden güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Ayrıca giderek Özel Askeri Şirketler, Suriyeli ve diğer paralı askerler gibi düzensiz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyor” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Savunma BakanlığıRusyaUkraynaSavaş
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