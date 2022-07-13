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İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:02
İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak

İNGİLTERE - İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti’nin adaylarının belirlenmesi kapsamında ilk oylama bugün yapılacak.

İngiltere’de Başbakanlık için 8 adayın katılacağı yarış bugün başlıyor. Türkiye saatiyle 15.30’da ilk yapılacak oylamada 358 milletvekilinden 30’unun desteğini alamayan adaylar elenecek. Oylamada çıkacak sonuçlara göre iki ya da üç adayın elenebileceği ifade ediliyor. Yapılacak ikinci tur ve gerekirse 18 Temmuz’da üçüncü tur oylaması sonucunda elenenlerin ardından iki aday, Başbakanlık için yarışacak.

ADAYLAR KİM?

Başbakanlık yarışındaki adaylar arasında halihazırda hükümette görev yapan bakanlar da bulunuyor. İngiliz medyasının ‘seçilme şansı yüksek’ olarak değerlendirdiği aday, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Sunak’ın dışında Irak doğumlu Nadhim Zahawi, İngiliz siyasetinin tecrübeli ismi, eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylar arasında bulunuyor.

SUNAK VE TRUSS’A DESTEKLER AÇIKLANDI

İngiliz medyası, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab’ın Rishi Sunak’a destek verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Liz Truss’a ise Boris Johnson’a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries ve Brexit’ten sorumlu Devlet Bakanı William Rees-Mogg desteğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngilterede Başbakanlık YarışıOylama
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