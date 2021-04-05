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İngiltere’de meme kanseri tedavisinde kullanılan 'Phesgo'ya' onay

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), yeni meme kanseri tedavisi olan Phesgo’nun kullanımını onayladı. Phesgo tedavisinin uygulanmasının 5 dakika sürdüğü ve tedavide sağlık çalışanlarına daha fazla zaman kazandırdığı ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:34
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İngiltere’de meme kanseri tedavisinde kullanılan 'Phesgo'ya' onay

İNGİLTERE - İngiltere'de meme kanserine karşı tedavide yeni uygulanan Phesgo’nun kullanımına onay çıktı. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS) tarafından onaylanan tedavi yönteminin sağlık çalışanlarına daha fazla zaman kazandırdığı kaydedildi. 'Şimdi Göğüs Kanseri' adlı yardım kuruluşunun CEO’su Barones Delyth Morgan basına yaptığı açıklamada, Phesgo'nun NHS onayını 'harika bir haber' olarak nitelendirdi. Morgan, binlerce kadının 'daha hızlı ve daha nazik" bir tedavi yönteminden yararlanacağını söyledi. Phesgo’nun, kemoterapi ile birlikte HER2 pozitif meme kanserinin tüm aşamalarını tedavi etmek için kullanılacağı belirtildi.

TEDAVİYİ ALAN İLK HASTA KONUŞTU

Paula Lamb, 2014 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve yeni tedaviyi alan ilk hastalardan biri oldu. Lamb basına yaptığı açıklamada “Şu anda hep birlikte uygulanması yaklaşık bir buçuk ile iki saat süren bir ilaç kombinasyonu kullanıyorum ve her üç haftada bir hastaneye gitmem gerekiyor. Beş dakikalık bir tedaviye sahip olmak; yürüyüşlere çıkmak, bahçeyle ilgilenmek, örmek ve kızımın kriket becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için daha fazla zamanım olacağı anlamına geliyor. Bu gerçek bir hayat değiştirici” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereMeme KanseriPhesgoya
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