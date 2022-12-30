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İngiltere’de Strep A’ya bağlı ölümler 122’ye ulaştı

30 Aralık 2022 Cuma 17:33
İngiltere’de Strep A’ya bağlı ölümler 122’ye ulaştı

İNGİLTERE -  İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kızıl hastalığı ve Strep A vakalarında tipik bir yılda görülenden daha fazla sayıda vaka görüldüğü belirtilerek Strep A’ya bağlı olarak bu yıl toplamda 122 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.   

UKHSA dün yaptığı açıklamada hem kızıl hastalığında hem de Strep A olarak bilinen hastalıkta mevsim normalleri dışında vaka artışı yaşandığını ifade ederek 19 Eylül ile 25 Aralık arasında 33 bin 836 kızıl vakası yaşandığını ifade etti. Kızıl vakalarında yüksek bir artış olduğunu vurgulayan yetkililer, Strep A’ya bağlı ölümlerin bu yıl toplamda 122’ye ulaştığının altını çizdi.

Vakaların çoğu nispeten hafif olsa da bazen Strep, vücudun savunmasını aşıp kan ve akciğerler gibi normalde bulunmadığı bölgelere bulaştığında yaşamı tehdit eden invaziv A Grubu Streptokok enfeksiyonuna (iGAS) neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar Strep A için erken belirtilerin yüksek ateş, boğazda şişmiş bezler, boğaz ağrısı, vücutta döküntü ve kas ağrıları olduğunu vurguladı.

ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLİR

UKHSA vaka yöneticisi Dr Obaghe Edeghere her iki hastalıktaki vaka artışlarıyla ilgili “Kızıl ve boğaz Strep’i bir artış görmeye devam ediyoruz ve bu, anlaşılır bir şekilde ebeveynleri endişelendiriyor. Bununla birlikte, durumun antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebileceğini ve bir çocuğun daha ciddi bir şekilde hastalanmasının çok nadir olduğunu vurgulamak isterim” açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereStrep Aölü Sayısı
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