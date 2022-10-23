Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 16
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLÄ°N
21,05
EURO
18,37
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi...
Ä°zmir KÃ¢tip Ã‡elebi Ãœniversitesi 27 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°zmir KÃ¢tip Ã‡elebi Ãœniversitesi...
Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi 81 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi...
KarabÃ¼k Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alÄ±m ilanÄ±
KarabÃ¼k Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi...

Ä°ngiltereâ€™de yeni BaÅŸbakan adaylarÄ± belli oluyor

Ä°ngiltereâ€™de BaÅŸbakan Liz Trussâ€™Ä±n 44 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶rev sÃ¼resi sonrasÄ± istifa etmesinin ardÄ±ndan tekrar seÃ§im yapÄ±lacak. Eski BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n tekrar aday olmasÄ± beklenirken; Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seÃ§imde yer alacak.

23 Ekim 2022 Pazar 12:39
Ä°ngiltereâ€™de yeni BaÅŸbakan adaylarÄ± belli oluyor

Ä°ngiltereâ€™de yeni BaÅŸbakan adaylarÄ± belli oluyor. 24 Ekim Pazartesi itibarÄ±yla seÃ§ime katÄ±lacak liderler adaylÄ±klarÄ±nÄ± resmi olarak aÃ§Ä±klayacak. Bir Ã¶nceki seÃ§imde ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seÃ§im yarÄ±ÅŸacak. Ã–te yandan, istifa ederek gÃ¶revi bÄ±rakan eski BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n da tekrar aday olmasÄ± bekleniyor.

BORÄ°S JOHNSONâ€™IN DÃ–NÃœÅžÃœ

Eski Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, hÃ¼kÃ¼mette birÃ§ok bakanÄ±n istifa etmesinin ardÄ±ndan oluÅŸan yoÄŸun baskÄ±ya boyun eÄŸerek 7 Temmuz 2022â€™de istifa etmiÅŸti. Johnsonâ€™Ä±n parlamentoda hala destekÃ§ileri bulunuyor. Johnson istifa konuÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resince yaptÄ±klarÄ±ndan gurur duyduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

SUNAK, ÅžANSINI TEKRAR DENÄ°YOR

Rishi Sunak, Johnson hÃ¼kÃ¼metinde, Covid-19 salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda Maliye BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Boris Johnsonâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan seÃ§imlerde Sunak, Muhafazakar Parti tarafÄ±ndan destek toplasa da seÃ§imlerde Liz Trussâ€™a kaybetti. Ä°ngiliz medyasÄ±, Sunakâ€™Ä± bir Ã¶nceki seÃ§imde olduÄŸu gibi favori gÃ¶steriyor.

PENNY MORDAUNT Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° ÅžANS

Penny Mordaunt, resmi olarak adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Son yapÄ±lan seÃ§imde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan Mordauntâ€™un bu sefer oy oranÄ±nÄ± artÄ±rÄ±p artÄ±ramayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Mordaunt, Trussâ€™Ä±n hÃ¼kÃ¼metinde Avam KamarasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. AyrÄ±ca Mordaunt 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenmiÅŸ ve ilk kadÄ±n Savunma BakanÄ± olmuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°ngiltereBaÅŸbakanAday
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Zelenski: Elektrik kullanÄ±mÄ±nda daha dikkatli olmalÄ±yÄ±z
Zelenski: Elektrik kullanÄ±mÄ±nda daha dikkatli olmalÄ±yÄ±z
300 milyar Euroâ€™dan fazla dondurulmuÅŸ Rus varlÄ±klarÄ± Ukrayna iÃ§in kullanacak
300 milyar Euroâ€™dan fazla dondurulmuÅŸ Rus varlÄ±klarÄ± Ukrayna iÃ§in kullanacak
Meloni, Ä°talyaâ€™nÄ±n ilk kadÄ±n BaÅŸbakanÄ± olmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini aldÄ±
Meloni, Ä°talyaâ€™nÄ±n ilk kadÄ±n BaÅŸbakanÄ± olmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini aldÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans