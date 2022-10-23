Ä°ngiltereâ€™de yeni BaÅŸbakan adaylarÄ± belli oluyor. 24 Ekim Pazartesi itibarÄ±yla seÃ§ime katÄ±lacak liderler adaylÄ±klarÄ±nÄ± resmi olarak aÃ§Ä±klayacak. Bir Ã¶nceki seÃ§imde ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seÃ§im yarÄ±ÅŸacak. Ã–te yandan, istifa ederek gÃ¶revi bÄ±rakan eski BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n da tekrar aday olmasÄ± bekleniyor.

BORÄ°S JOHNSONâ€™IN DÃ–NÃœÅžÃœ

Eski Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, hÃ¼kÃ¼mette birÃ§ok bakanÄ±n istifa etmesinin ardÄ±ndan oluÅŸan yoÄŸun baskÄ±ya boyun eÄŸerek 7 Temmuz 2022â€™de istifa etmiÅŸti. Johnsonâ€™Ä±n parlamentoda hala destekÃ§ileri bulunuyor. Johnson istifa konuÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resince yaptÄ±klarÄ±ndan gurur duyduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

SUNAK, ÅžANSINI TEKRAR DENÄ°YOR

Rishi Sunak, Johnson hÃ¼kÃ¼metinde, Covid-19 salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda Maliye BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Boris Johnsonâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan seÃ§imlerde Sunak, Muhafazakar Parti tarafÄ±ndan destek toplasa da seÃ§imlerde Liz Trussâ€™a kaybetti. Ä°ngiliz medyasÄ±, Sunakâ€™Ä± bir Ã¶nceki seÃ§imde olduÄŸu gibi favori gÃ¶steriyor.

PENNY MORDAUNT Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° ÅžANS

Penny Mordaunt, resmi olarak adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Son yapÄ±lan seÃ§imde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan Mordauntâ€™un bu sefer oy oranÄ±nÄ± artÄ±rÄ±p artÄ±ramayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Mordaunt, Trussâ€™Ä±n hÃ¼kÃ¼metinde Avam KamarasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. AyrÄ±ca Mordaunt 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenmiÅŸ ve ilk kadÄ±n Savunma BakanÄ± olmuÅŸtu.