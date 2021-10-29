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İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 14:50
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İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı

İNGİLTERE - İngiltere’nin Kent bölgesindeki Richborough yerleşim alanında, English Heritage kurumu arkeologları tarafından yapılan çalışmada, ilk olarak 1849’da Viktorya dönemi kazılarında ortaya çıkarılan amfitiyatronun duvarındaki bir boşluğun insan ve vahşi hayvanları tutmak için kullanılan bir nezarethane (carcer) ya da hücre olduğu ortaya çıktı.

English Heritage tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 1849'daki Viktorya dönemi kazılarında ortaya çıkarılan Richborough Roma amfitiyatrosundaki arena duvarındaki bir boşluğun, insan ve vahşi hayvanları tutmak için kullanılan bir nezarethane (carcer) ya da hücrenin kanıtının bulunduğu belirtildi. Söz konusu amfitiyatronun 5 bine kadar seyirci alabildiği ve gladyatör dövüşleri gibi halka açık gösteriler ve eğlence için kullanıldığı ifade edildi.
 

KEDİ İSKELETİ BULUNDU VE ‘MAXIPUS’ İSMİ VERİLDİ

Öte yandan, hücrenin keşfinin yanı sıra çalışmalar sırasında hayvan kemikleri, madeni paralar, kişisel süs eşyaları, çanak çömlek parçaları, arena duvarının sıva yüzüne boyanmış dekorasyon izleri ve ‘bilerek’ gömülmüş bir Roma kedisinin neredeyse tam iskeletinin bulunduğu açıklandı.  Boyalı dekorasyon izlerinin İngiltere’deki herhangi bir Roma amfitiyatrosunda bilinen ilk örneği olduğu belirtildi. Ayrıca, kediye, onu ortaya çıkaran ekip tarafından ‘Maxipus’ isminin verildiği ifade edilirken, bu bulguların da orada yaşayan Romalılar hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.
 

“KEŞİFLER ŞAŞIRTICI VE HEYECAN VERİCİ”

Açıklamada ayrıca English Heritage Kıdemli Mülkler Tarihçisi Paul Pattison’un açıklamalarına yer verildi. Pattison, "Richborough'daki kazı sırasında yaptığımız keşifler şaşırtıcı ve heyecan verici ve amfitiyatronun yapısı ve kasabadaki bitişik yerleşimin doğası hakkındaki anlayışımızı çarpıcı bir şekilde değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Richborough amfitiyatrosundaki kazının, Historic Englang’dan uzmanlarla birlikte, Eylül-Kasım 2021 arasında gerçekleştiriliyor olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereHücreArena
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