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İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik hava savunma yardımı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için 50 milyon sterlinlik yardım yapılacağını duyurdu.

20 Kasım 2022 Pazar 10:08
İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik hava savunma yardımı

İngiltere Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Sunak, Başkan Zelenski ile bir araya geldi. İngiltere'nin Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak için büyük bir yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladı. 50 milyon sterlinlik hava savunma yardımı paketi, düzinelerce radar ve insansız hava aracı elektronik harp kabiliyeti de dahil olmak üzere İran tarafından sağlanan ölümcül insansız hava araçlarına karşı koyan 125 uçaksavar silahı ve teknolojiyi içeriyor” denildi.

SUNAK: İNGİLTERE’NİN DURUŞUNDAN DOLAYI GURURLUYUM

Sunak, İngiltere’nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna’nın yanında durduğunu ve bu duruştan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, “İngiltere'nin en başından beri Ukrayna'nın yanında durmasından gurur duyuyorum. Bugün burada, Birleşik Krallık ve müttefiklerimizin, bu barbarca savaşı sona erdirmek ve adil bir barış sağlamak için savaşırken Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini söylemek için buradayım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereUkraynaSilahParaYardım
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