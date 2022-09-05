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İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

05 Eylül 2022 Pazartesi 15:50
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

İNGİLTERE - İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından yapılan seçimlerde, Johnson yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Elizabeth Mary Truss, İngiltere Başbakanı olarak seçildi.

Başbakan Johnson yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Liz Truss, 1975 yılında doğdu. 2019’da Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapan İngiliz Muhafazakar Parti’li siyasetçi, 2021’de Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Oylama sonuçlarına göre Liz Truss 81 bin 326 oy, Rishi Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Liz Trussİngiltere
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