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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Navalni’nin mahkumiyeti, Rusya’nın baskını yansıtıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2022 Çarşamba 11:36
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Navalni’nin mahkumiyeti, Rusya’nın baskını yansıtıyor

ABD - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin mahkum edilmesi konusunda yaptığı açıklamada, “Navalni’nin uydurma suçlarla mahkum edilmesi, Rusya'nın geniş çaplı Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana Rus hükümetinin muhalefet ve ifade özgürlüğüne yönelik yoğun baskısını yansıtmaktadır” denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, Rus mahkemesinin Navalni kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Navalni aleyhindeki son karar, adaletin bir başka alay konusu olmuştur. Görünüşe göre bu karar, yalnızca Navalni'yi susturmayı değil, aynı zamanda Rus sivil toplumuna ve Kremlin'in politikalarına karşı durmaya cesaret eden herkese bir uyarı olarak hizmet etmeyi amaçlıyor” dedi.

OCAK 2021’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ağustos 2020’de uçakta zehirlendiği iddialarının ardından Almanya’da tedavi altına alınmıştı. Ocak 2021’de ise Rusya’ya döndükten hemen sonra gözaltına alındı. Bir yıldan fazladır tutuklu olan Navalni, dün Rus mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlikten hüküm giyerek 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus mahkemesinin kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Rusya yetkilileri, gerçeği söyleyenleri susturmak amacıyla aktivist Aleksey Navalni'yi asılsız suçlamalardan bir kez daha mahkum etti. Derhal serbest bırakılması ve Kremlin'in bağımsız sesleri bastırmasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları İzleme ÖrgütüNavalni
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