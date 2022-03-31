İnsani koridor için Mariupol’da ateşkes ilan edildi

Bakanlığın açıklamasında ateşkesin yerel saatle 10.00’dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, 31 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan etti. Sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya’ya tahliyesi için ek bir insani koridor açtı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisinin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerinin doğrudan katılımı önerilmektedir” denildi.

ICRC SÖZCÜSÜ MORRIS DHA’YA KONUŞMUŞTU

ICRC Sözcüsü Matthew Morris, DHA’ya yaptığı açıklamada hem Rusya hem de Ukrayna taraflarıyla iletişim halinde olduklarını belirtmişti. İnsani koridorun açılması için tarafların anlaşma sağlamalarını beklediklerini belirten Morris, Mariupol’da kalan yüzbinlerce kişiye yardım etmek için hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan ICRC Başkanı Peter Maurer, geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Çatışma durumlarında geleneksel, siyasetten arındırılmış ve uluslararası insancıl hukuk odaklı yaklaşımınızı takdir ediyoruz. Şu anda Ukrayna'da artmakta olan bu sorunlara bir çözüm bulmakla ilgileniyoruz. Sivillerin tahliyesi ve insani yardımın ulaştırılmasının önündeki suni engellerin kaldırılması gerekiyor” ifadelerine yer verilmişti.