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Irak'ta "tartışmalı seçim yasasının" bazı maddeleri Meclis'ten geçti

Irak'ta, tartışmaya neden olan yeni seçim yasası tasarısının bazı maddeleri, Meclis'ten geçti.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:20
Irak'ta "tartışmalı seçim yasasının" bazı maddeleri Meclis'ten geçti
Baghdad

Parlamentoda milletvekilleri arasında uzun süren görüşme ve müzakereler sonrası sabaha karşı gerçekleştirilen oturumda kimi maddeler oylandı.

Kabul edilen maddelere göre, Irak Meclisi'nde sandalye sayısı, mevcut haliyle 329 olacak. Seçimde oylar elle sayılacak ve sonuçlar, en geç 24 saat içerisinde açıklanacak.

Azınlıklara "kota" sistemi

Yeni yasada, azınlıklara da kota ayrılıyor. Buna göre, Hristiyanlara Bağdat, Musul, Kerkük, Duhok ve Erbil illerinden 5, Yezidilere Musul'dan 1, Sabia Mendailere ise Bağdat'tan 1 sandalye veriliyor.

Şebeklere de Musul ve Feyli Kürtlere Vasıt ilinden birer sandalye tahsis edildi.

Yasada, milletvekili adayları için üniversite şartı aranırken, azınlık adaylarının ise lise mezunu olabileceğine karar verildi. Milletvekili adaylarının hiçbir "ahlaki suça" karışmamış ve bu konuda hüküm giymemenin yanı sıra idari ve mali yolsuzluklara da bulaşmamış olma şartı getirildi.

Yeniden yerel seçim kararı

Mecliste ayrıca daha önce lağvedilen yerel vilayet meclisi seçimlerinin de 6 Kasım 2023'te yapılması onaylandı.

Yeni seçim yasası tasarısının diğer maddeleri ise 25 Mart'ta mecliste oylamaya sunulacak.

Tartışmalı yeni yasa tasarısı

Irak'ta hükümet ortağı Şii, Sünni ve Kürt partilerin hazırladığı yeni seçim yasası tasarısıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine dönülmesi isteniyor.

Bazı küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Siyasetten çekilen Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin de seçim yasasında eskiye dönüşe karşı çıktığı biliniyor.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde kullanılmıştı. Bu sistemle özellikle İran destekli Şii partiler oy kaybına uğramıştı.

Irak'ın başkenti ve güney illerinde bu seçim yasasına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakTartışmalı Seçim YasasıMeclis
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