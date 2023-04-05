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İran 7 yıl aranın ardından BAE’ye büyükelçi atadı

İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını duyurdu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 08:41
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İran 7 yıl aranın ardından BAE’ye büyükelçi atadı

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirdi.

Amiri’nin yakında Abu Dabi’ye giderek yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri daha önce İran’ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonucunda BAE’nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi yaklaşık 7 yıl aranın ardından 9 Eylül 2022’de eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranBaeBüyükelçi
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