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İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'dan bir heyetin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun yeniden açılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:55
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İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
İstanbul

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Kenani, Suudi Arabistan'a giden İran heyetine ilişkin bilgi verdi.

Kenani, "İran ile Suudi Arabistan arasında resmi ilişkiler, diplomatik, siyasi ve konsolosluk temsilcilerinin faaliyetlerinin yeniden başlaması doğrultusunda bir adım atıldı. Bugün Riyad'a giden İran heyeti Suudi Arabistan yetkilileri tarafından karşılandı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu heyetin, Riyad ve Cidde'de büyükelçilik, başkonsolosluk ve İslam İşbirliği Teşkilatındaki temsilciliğin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar yürüteceğine değinen Kenani, "İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin bu seneki hac döneminden önce açılması planlanıyor." açıklamasında bulundu.

Kenani, cumartesi günü Tahran'a gelen Suudi Arabistan heyetinin de yarın Meşhed kentine geçeceğini kaydetti.

- İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranSuudiarabistanRemiilişkiler
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