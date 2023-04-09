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İran'ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlendi

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim aldığı okullarda toplu zehirlenme vakaları görülüyor.

09 Nisan 2023 Pazar 09:30
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İran'ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlendi
Tahran

İran'ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Ülkede şimdiye kadar 5 binin üzerinde öğrencinin zehirlendiği vakalar nevruz tatilinin bitmesiyle yeniden başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Heftkel Sağlık ve Tedavi Merkezi Başkanı Maziyar Mevlayi, Huzistan eyaletinin Heftkel şehrinde yaşanan öğrenci zehirlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Mevlayi, şehirdeki Hacer Lisesinde bazı öğrencilerin sağlık durumunun kötüleştiği yönünde haber alınması üzerine acil durum ekiplerinin söz konusu okula gittiği ve kız öğrencilerden bazılarının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık ekiplerinin yanı sıra velilerin de kendi imkanlarıyla öğrencileri hastaneye götürdüğünü kaydeden Mevlayi, söz konusu olayda 66 kız öğrencinin tedaviye alındığını belirtti.

Mevlayi, hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğunu aktararak velilerin endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Erdebil'de zehirlenme vakaları

İran medyasında, Erdebil eyaletinde de bazı kız okullarında öğrencilerin zehirlendiğine yönelik haberler yayınlandı.

Zehirlenen öğrenci sayısına ilişkin herhangi bir açıklanma yapılmazken İl Sağlık Kurumu yetkilileri 5 okulda zehirlenme vakaları yaşandığını kaydetti.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan çok sayıda öğrencinin nefes darlığı ve baş ağrısı semptomları gösterdiğini belirterek, durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Urumiye'de öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Diğer yandan “sharghdaily” haber sitesinde, Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye şehrinde bulunan kız okulunda bazı öğrencilerin zehirlendiği belirtildi.

Öğrencilerin okulda çıkan gaz nedeniyle zehirlendiği aktarılırken hastaneye kaldırılan öğrenci sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranAzerbaycanZehirlenme
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