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İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

İran, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurulmak üzere Türkiye’ye 1000 çadır gönderdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 15:33
İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

Tahran

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İran Kızılayının temin ettiği çadırları taşıyan 3 uçak başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı’ndan Gaziantep’e hareket etti. Uçaklarda, çadırların kurulumunu yapacak personel de bulunuyor.

İran Kızılayının internet sitesinde yayımlanan habere göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ve Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi de yardım uçaklarıyla Türkiye’ye gitti.

Kulivend, deprem bölgesindeki İranlı yardım ekiplerini ziyaret edecek ve çadırların kurulmasını yerinde takip edecek.

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar Türkiye'ye arama kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 126 kişilik ekip ile 26 ton sağlık ve insani yardım malzemesi gönderdi.

İranlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Adıyaman’da çalışmalarına devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
çadırİranTürkiyeDeprem Bölgesi
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