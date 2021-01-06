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İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi'yle küresel Isınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 14:49
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İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İRAN - İranlı Sajjad Navidi adlı mimar iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti. Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmaya hem de penguenlerin tabitatını korumayı amaçlayan, igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi. İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde diyazn etti.  Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşaa etmeyi amaçladı. Sualtındaki  yapı, buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara  güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar,böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.Penguen Koruma Sistemi' adı verilen konsept ile Navidi, penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzunun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iklim Değişikliğiİranlı Sajjad Navidi
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