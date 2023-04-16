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Irkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Amsterdam'da Kur'an-ı Kerim yırttı

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, başkent Amsterdam'da tek başına yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı.

16 Nisan 2023 Pazar 13:01
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Irkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Amsterdam'da Kur'an-ı Kerim yırttı
Amsterdam

Wagensveld, bugün Amsterdam Belediyesi önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bir gruba hakaret etmekten” sorgulandığı Hollanda Savcılığına bugün ifade verdiğini ve kendi görüşünü en iyi ifade edebileceği şeyin tekrar Kur'an-ı Kerim yırtmak olduğunu belirten Wagensveld, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yırtmanın serbest olduğunu söyledi.

Wagensveld, 22 Ocak'ta da Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.

Wagensveld "bir gruba hakaret etmekten" sorgulanıyor

Hollanda Savcılığı dün, Lahey'de bir kişinin Kur’an-ı Kerim yırtarken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle “bir gruba hakaret etmekten” sorgulanacağını duyurmuştu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan 54 yaşındaki bir Hollandalının 22 Ocak 2023’te Lahey’de Hollanda Parlamentosu önünde Kur’an-ı Kerim’i yırtarken, ”Kur'an faşist bir kitaptır. Mein Kampf kadar kötü. Yandaşları Hitler ile aynı ideolojiyi takip ediyor.” ifadesini kullandığı belirtilmişti.

Açıklamada, zanlının Kur’an-ı Kerim’i yırtarken kullandığı ifadelerden dolayı “bir gruba hakaret etmekten” şüpheli olduğu ve adli soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Zanlının hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve sorgulanmak için Hollanda’ya çağrıldığı ifade edilmişti.

Hollanda’da bir grup insanı dinleri veya inançları nedeniyle kasten aşağılamanın cezalandırılabileceği, öte yandan Kuran'ı yırtmanın suç sayılmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kur’an-ı Kerim'i yırtmanın bir inancı eleştiri olarak görüldüğü, fakat savcılığın bu eylemin Müslüman toplum içinde huzursuzluğa neden olduğunun farkında olduğuna dikkat çekilmişti.

Yerel medyada, savcılığın ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld’i işaret ettiği yönünde haberler yer almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ırkçı PEGIDAKuranıkerim
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