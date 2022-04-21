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İspanya Başbakanı Sanchez’den Kiev’e ziyaret

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2022 Perşembe 15:57
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kiev’e ziyaret

UKRAYNA -  İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev ve Borodyanka’yı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, “Putin'in savaşının dehşetini ve vahşetini Borodyanka sokaklarında gördüm” dedi.

Sanchez, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ve Kiev’in kuzeybatısındaki Borodyanka bölgesini ziyaret etti. Borodyanka ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, “Putin'in savaşının dehşetini ve vahşetini Borodyanka sokaklarında gördüm. Ukrayna halkını yalnız bırakmayacağız” dedi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sanchez, ayrıca Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya geldi. Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Kiev'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüm. Böyle zor bir zamanda Ukraynalılarla birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İspanya Başbakanı SanchezKievZiyaret
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