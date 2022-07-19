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İspanya ve Fransa’daki orman yangınları

İspanya ve Fransa meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren şiddetli bir sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerleyeceğini belirterek bugünkü yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Her iki ülkede de orman yangınları kontrol altına alınmayı çalışıldığı, Fransa’da yaklaşık 800 hayvanın yaşadığı bir hayvanat bahçesinin tahliye edileceği belirtildi.

19 Temmuz 2022 Salı 17:16
İspanya ve Fransa’daki orman yangınları

İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti. Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İspanyaFransaSıcakOrmanYangın
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