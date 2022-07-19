İspanya ve Fransa’daki orman yangınları

İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti. Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.