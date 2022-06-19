Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli...
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...

İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Avrupa’da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 11:28
İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor

İspanya medyası, ülkede 50’den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu. Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra’daki dağlık alanlarda yangına müdahale anları saniye saniye kameralara yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra’nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, “İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra De La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon’a yardım etmeye devam edecek. Düşüncelerim yangından etkilenenlerledir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonyaKastilyaLeonOrmanYangınItfaiyeSöndürmeMüdahale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
32 STK çağrıda bulundu
32 STK çağrıda bulundu
Çavuşoğlu: Sırbistan’la 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacak
Çavuşoğlu: Sırbistan’la 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans