İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralandı.

Eriha Devlet Hastanesi Genel Müdürü Nasır el-Anani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskında açtığı ateş sonucu 13 Filistinlinin yaralandığını, yaralılardan durumu ağır olan 2'sinin Ramallah kentindeki El İstişari Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında taş atan Filistinli gençlere karşı İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskında bir kümesi yıktığını, çok sayıda evin bir bölümünü tahrip ettiğini ve kamptan ayrılmadan önce en az 6 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin Devlet Televizyonu de, "İsrail askerlerinin baskın düzenlediği kampta bir evi kuşatarak, bazı bölümlerini buldozerle yıktığını" aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi haberinde ise İsrail askerlerinin içerde silahlı kişilerin bulunduğu bir eve tanksavar füze attığı ve herhangi bir yaralanma kaydedilmediği belirtildi. Haberde, söz konusu silahlı kişilerin geçen cumartesi günü Eriha'nın güneyinde bir restoranda ateş açan Filistinliler olduğu ileri sürüldü.

Aynı kaynağa göre İsrail ordusu, kamp sakinlerine İsrail güçleriyle çatışmaktan kaçınmaları ve çocukları ile birlikte evlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunan broşürler dağıttı.

İsrail ordusu son günlerde Eriha kentinin girişlerinde katı önlemler alıyor ve İsrail restoranına ateş ettiği ileri sürülen bir Filistinliyi aramak için kimlik kontrolü yapıyor.