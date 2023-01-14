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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin 2 Ocak'ta Cenin'de yaraladığı Filistinli de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:01
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İzzeddin Hamamira (24) ve Emced Adnan Haliliye (23) işe gitmek üzereyken Cenin kentinin Cebe beldesi girişinde araçlarında öldürüldü.
Haberde, İsrail askerlerinin araca ateş açma nedenine ilişkin detaya yer verilmedi.
İsrail askerlerinin 2 Ocak'ta yaraladığı Filistinli öldü
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 2 Ocak'ta Cenin kentine yaptığı baskında yaraladığı 19 yaşındaki Yezin Samir el-Caberi'nin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından itibaren İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 12'ye ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsrailFilistinBatı şeriaçatışma
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