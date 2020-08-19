Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
464.833
DOLAR
7.2714
STERLİN
9.7067
EURO
8.6743
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
Son Dakika
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Son Dakika
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Son Dakika
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de...

İsrail'den BAE'ye ilk darbe

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmasının ardından BAE'ye ilk darbe yine Tel Aviv yönetiminden geldi. ABD'ye çağrıda bulunan İsrail; "BAE'ye F-35 satmayın" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:31
0 Okunma
İsrail'den BAE'ye ilk darbe

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta duyurduğu  İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından, BAE ile İsrail arasında ilk kriz yaşandı.

NETANYAHU BAE'NİN SAVAŞ UÇAĞI ALMASINA KARŞI

İsrail'in en büyük gazetelerinden Haaretz'in hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye gelişmiş teknolojik donanım satışını kabul ettiği ama ABD savaş uçaklarının BAE'ye satışına karşı olduğu vurgulandı. Haberde İsrail'in, Ortadoğu'da gelişmiş ABD savaş uçaklarına sahip tek ülke olarak kalmayı istediği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IsrailABDBae
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İngiliz basınından Macron eleştirisi
İngiliz basınından Macron eleştirisi
Millî Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Millî Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim