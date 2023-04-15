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İsrail güçleri Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlara saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "Kutsal Ateş" ayinine katılmak için kiliseye gelen bazı Ortodoks Hristiyanlara saldırarak girişlerini engelledi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 16:56
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İsrail güçleri Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlara saldırdı
Brüksel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, ahşap haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplandı.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayinine katılmak üzere şarkılar ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.

Hristiyanlar, Arap Ortodoks İzci Bando Takımı'nın Eski Şehir'in sokaklarından geçişini coşkuyla izledi ve renkli görüntüleri telefonlarına kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Kıyamet Kilisesi'ne ulaşan Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın kabrinden çıkarılacak "kutsal ateşi" bekledi. Din adamlarının "kutsal ateşi" çıkarmasının ardından herkes sırayla ellerindeki mumları yaktı. Kilisede çanlar çalındı.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün olması dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlarsa, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak Filistinli ve yabancı bazı Hristiyanların geçişine izin vermedi.

İsrail polisi, aralarında çok sayıda yaşlı ve kadının da bulunduğu Hristiyanların geçişlerine engel olmak için demir barikatlar kurdu. Yalnızca bazı din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerlemesine izin verildi.

AA kamerasına yansıyan görüntülere göre, aralarında kadınların da bulunduğu bazı Hristiyanlar ayine katılmak için İsrail barikatlarını zorla aşarken, İsrail güçleri ise bu sırada aralarından bazılarını darbetti.

İsrail polisinin darbettiği kişiler arasında, bir Hristiyan din adamının da bulunması dikkati çekerken, bir kişi de baygınlık geçirdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, binlerce kişinin "Kutsal Ateş" ayinine katılmak için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunduğunu, "polis güçlerinin ayine katılanlara güvenli bir ortam sağlamak için çalıştığını" kaydedildi.

Açıklamada, polisin ibadete katılmak isteyen Hristiyanlara yönelik şiddetine ise değinilmedi.

Kiliseler ve Filistin yönetiminden İsrail'in kısıtlamalarına eleştiri

Kudüs'teki Kiliseler Komisyonu 12 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi tarafından Kutsal Ateş ayini ve kutlamalarına katılıma gerekçesiz bir şekilde kısıtlamalar getireceğini duyurmuştu.

Kilise liderleri, İsrail polisinin Hristiyanların ayinlere katılımını sınırlandırmaya yönelik adımlarını ibadet özgürlüğüne karşı ihlal olarak değerlendirerek kınamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcülüğü de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarını "semavi dinlere ve kutsallarına karşı küstah ve tehlikeli bir meydan okuma" şeklinde tanımlamıştı.

Açıklamada, "İsrail, inananların Kıyamet Kilisesi'nde ibadet yerlerine ulaşmalarına ve Kutsal Cumartesi kutlamalarına katılmasına kısıtlamalar getirdi. Kudüs kentindeki kiliselerin, Hristiyan hacıların Kutsal Cumartesi törenlerine sorunsuz bir şekilde katılmalarına izin verilmesi taleplerini güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunuyor. Kıyamet Kilisesi, Hazreti İsa’nın burada çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanan Hristiyanlar için büyük önem taşıyor.

Hristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman iki ailede duruyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya son vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından iki Müslüman aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsrailgüçleriKUDÜSHristiyan
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