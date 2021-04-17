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İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Filistin’in Gazze kentini bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas’ın mevzilerinin vurulduğu ifade edildi. Hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 14:58
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İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Filistin’in işgal altındaki Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hamas’a ait mevzilerin vurulduğu ifade edildi. Yerel medya, hava saldırılarında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.


MESCİD-İ AKSA’DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRI


Öte yandan İsrail güçlerinin dün gece Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılmak için gelen Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. Filistinli gençlerin İsrail güçlerine karşı direndiği ifade edilirken, arbedelerde 6 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IsrailFilistinMescidi AksaGazzeSaldırıBomba
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