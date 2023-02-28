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İsrail Savunma Bakanı: "Bizi zor günler bekliyor"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün iki Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından İsrail güçleri ve yerleşimcilerin yoğun saldırılarına maruz kalan Huvvara beldesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs veya Gazze'de "kendilerini zor günlerin beklediğini" belirtti.

28 Şubat 2023 Salı 00:19
İsrail Savunma Bakanı: "Bizi zor günler bekliyor"

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin güneyindeki Huvvara beldesinde incelemelerde bulunan Gallant, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Huvvara'ya yaptığı ziyarete ilişkin Gallant, "İsrail ordusundan komutanlarla oradaydım. Bizi zor günler bekliyor. (Bu zor günler) Burada, Yahudiye ve Samiriye'de (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim), Kudüs veya Gazze'de olabilir." ifadesini kullandı.
Bölgeye takviye güç gönderildiğini anımsatan Gallant, İsrail'deki tüm güvenlik birimlerine "kara faaliyetlerini ve kuvvetlerini güçlendirmeleri ve tüm tehditlerle yüzleşmeye hazır olmaları" talimatı verdiğini aktardı.
İsrailli Bakan "sükunet" çağrısı yaptı
Gallant, sükunet çağrısı yaparak, "Bireysel hareket etmek ne kanuni ne de mümkün. Halkın kendi eliyle adaleti sağlamaya çalışmasına müsaade edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde dün bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artmıştı.
Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçleri, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenlemiş, Filistinlilerin yanı sıra evlerin ve araçların da hedef alındığı saldırılarda 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetmişti. Söz konusu Filistinlinin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'de gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı.
Nablus'ta gerilim tırmanıyor
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin yoğun şiddetine sahne oldu.
İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.
Ağır silahlarla gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi türlü şiddet eylemlerinde bulunuyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsrailFilistinBatı şeriaİsrail Savunma BakanıYoav Gallant
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