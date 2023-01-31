İsrail ve ABD dışişleri bakanları, "Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi"ni görüştü

İsrail Dışişlerinin yazılı açıklamasına göre, Cohen, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İkili, görüşmede "İran tehdidi karşısında izlenecek ortak yöntem, İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesi, İbrahim Anlaşmalarının diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde yayılması, ABD'nin İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelere yönelik yardımları ile İsrail Hava Yollarının Umman üzerinden uçuş gerçekleştirme imkanının düzenlenmesi" konularını ele aldı.

"İbrahim Anlaşmaları" imzalayan ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Cohen, bu anlaşmaların İsrail, Mısır ve Ürdün ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade etti.

Cohen, Umman'ın İsrail Hava Yollarının kendi toprakları üzerinde uçuşlarına onay vermesine Tel Aviv'in önem verdiğine işaret ederek, bunun, İsrail'den Hindistan ve diğer Asya ülkelerine uçuşların süresini önemli ölçüde kısaltacağını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı Mısır'daki temaslarını tamamlayarak İsrail'e geçmiş ve Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Blinken'in yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.