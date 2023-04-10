İsrailli muhalif lider Lapid'den "Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı" açıklaması

Kudüs

Lapid'in Tel Aviv'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Lapid, İsrail'deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından "daha fazla endişelendiğini" kaydetti.

Lapid, konuşmasında "Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca, "Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.