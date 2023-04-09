İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor

Kudüs

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Nes Ziona, Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Gösteriler, İsrail güçlerinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet eden Müslümanlara karşı saldırılarda bulunması üzerine bölgenin şiddet sarmalına girmesinin gölgesinde düzenlendi.

Bölgede bu hafta, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarına karşı Lübnan'dan İsrail'e roketler atılması, İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları düzenleyerek karşılık vermesi gibi gerilimi yükselten olaylara tanıklık edildi.

Protestocu gruplar ise bir yandan İsraillilere yönelik son dönemde artan saldırıları kınarken, diğer yandan ülkedeki mevcut güvenlik krizinin sorumlusunun Başbakan Binyamin Netanyahu ve öncülük ettiği koalisyon hükümeti olduğunu savunuyor.

Protestoları organize eden gruplardan "Şemsiye Hareketi" yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusunu desteklemeye devam edeceklerini ama aynı zamanda diktatörlüğe karşı" protestoları sürdüreceklerini vurguladı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

Meydanda kurulan sahnede, İsrail'in siyaset, sanat, iş dünyası gibi farklı kesimlerinden kişiler demokrasi talebi içeren konuşmalar yaptı. Göstericiler, konuşmacıları, çevredeki ana caddelere kurulan dev ekranlardan izleyerek alkışlarla destekledi.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.