Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

İsrailliler Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam etti

On binlerce İsrailli, koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı protestoların 13. haftasında yine meydanlara indi.

02 Nisan 2023 Pazar 09:33
0 Okunma
İsrailliler Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam etti

Kudüs

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Gösterilere 450 bin İsrailli katıldı

Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail'in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv'de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail'in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

Meydanda kurulan sahnede, İsrail’in siyaset, sanat, iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Göstericiler, konuşmacıları, çevredeki ana caddelere kurulan dev ekranlardan izleyerek sloganlarla destekledi.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık “demokrasi” sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti.

Tel Aviv’deki göstericilerden bir grup, kentin merkezi Ayalon Otoyolu'nu kapatırken, İsrail polisi protestocuları dağıtmak için atlı birlikler ve tazyikli su kullandı.

İsrail basını, göstericilere müdahale eden polisin 19 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Batı Kudüs’teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

Muhalefet lideri Lapid: “Hala nöbetteyiz. Tehlike henüz geçmedi”

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, yargı düzenlemesi karşıtı protestolara desteğini yineledi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı gösteriden fotoğraflar paylaşarak, “Hala nöbetteyiz. Tehlike henüz geçmedi.” ifadelerine yer verdi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsrailNetanyahuYargı Reformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vanuatu: İklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin BM kararı “iklim adaleti için bir zafer”
Vanuatu: İklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin BM kararı “iklim adaleti için bir zafer”
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans