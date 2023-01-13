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İsveç Başbakanı Kristersson: YPG destekçilerinin provokasyonu ülkenin güvenliği için tehlikeli bir durum

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna ilişkin "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." dedi.

13 Ocak 2023 Cuma 13:55
İsveç Başbakanı Kristersson: YPG destekçilerinin provokasyonu ülkenin güvenliği için tehlikeli bir durum

STOCKHOLM - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.

İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveç Başbakanı KristerssonYPG Destekçileri
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