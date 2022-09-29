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İsveç: Toplamda iki boru hattında 4 sızıntı var

29 Eylül 2022 Perşembe 15:37
İsveç: Toplamda iki boru hattında 4 sızıntı var

İSVEÇ - İsveç Sahil Güvenlik yetkilileri bugün açıklama yaparak Kuzey Akım 1 ve 2’deki gaz sızıntılarıyla ilgili ‘farklı açıklamalar’ nedeniyle detaylı bilgi verdi. Açıklamada İsveç sularında hali hazırda iki gaz sızıntısı olduğunu, buna ek olarak Danimarka sularında da iki ayrı sızıntı olduğunu vurguladı.

İsveç Sahil Güvenliği açıklamasında “Kuzey Akım 1 üzerinde daha büyük bir sızıntı ve Kuzey Akım 2 üzerinde daha küçük bir sızıntı olmak üzere şu anda İsveç sularında iki gaz sızıntısı var. Danimarka sularında da iki sızıntı bildirildi. Bu nedenle, ilk gözlemlerin Pazartesi akşamı bildirilmesinden bu yana bildirilen vaka ve gözlemlerin sayısı değişmedi” denildi.



İsveç makamlarının açıklamasına göre, İsveç sularındaki iki sızıntı arasındaki mesafe 1.8 kilometre, İsveç’teki sızıntının Danimarka sularındaki en yakın sızıntıya olan mesafesi 4.6 km uzaklıkta. İsveç Sahil Güvenliği, gaz sızıntısı ile ilgili ilk bilgiyi 26 Eylül Pazartesi akşamı aldı.

DANİMARKA AÇIKLAMASI

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Eylül Salı günü yapılan açıklamada “Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım gaz boru hatlarında meydana gelen üç gaz sızıntısının ardından, gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına sızıntıların çevresinde yasaklama bölgeleri oluşturuldu. Kuzey Akım 1'de Bornholm'un kuzeydoğusunda iki sızıntı var, Kuzey Akım 2'de Dueodde'nin güneyinde bir sızıntı var. Sızıntılar, Danimarka Savunma F-16 önleme müdahale birimi tarafından keşfedildi” denilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveçSızıntıBoru Hattı
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