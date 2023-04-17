Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.119,68
ALTIN
1.253,23
DOLAR
19,38
STERLİN
24,07
EURO
21,33
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

İtalya Mali Polisi, Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdi

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:11
0 Okunma
İtalya Mali Polisi, Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdi
Roma

Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.

Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi.

Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Mali Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi, üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış uyuşturucu kargosu olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaKokainAkdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor
TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor
İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı hak ihlallerindeki artışa dikkati çekiyor
İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı hak ihlallerindeki artışa dikkati çekiyor
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans