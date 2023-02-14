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Japonya, 15,4 ton malzeme ve tıbbi ekipmanı Türkiye'ye ulaştırdı

Japonya, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler için Türkiye'ye yardım göndermeye devam ederken, 15,4 ton malzeme ve tıbbi ekipmanı Türkiye'ye ulaştırdı.

14 Şubat 2023 Salı 15:48
Japonya, 15,4 ton malzeme ve tıbbi ekipmanı Türkiye'ye ulaştırdı

Ankara

Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ne bağlı sağlık ekibi için gerekli tıbbi ekipmanlar ile diğer yardım malzemelerinin Türkiye'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 73 kişilik arama kurtarma ekibine bağlı olarak gönderilen sağlık ekibinin, ameliyathane imkanlarıyla donatılmış bir tesiste destek faaliyetlerini yürüteceği aktarıldı.

"Japonya, bu tesisin kurulumu için gerekli ekipmanın taşınması amacıyla, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait B-777 özel nakliye uçağıyla, bugün 14 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü'ne (Adana) sevkiyat sağlamıştır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, söz konusu tıbbi ekipmanların ilerleyen günlerde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulumunun yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 34 kişilik sağlık ekibinin (üçüncü ekibin) yakın zamanda gelmesinin planlandığı, gerekli personel ve ekipman temin edildiğinde faaliyetlerine başlayacağı ifade edildi.

Bugün Japonya'dan 15,4 ton tıbbi ekipman ve yardım malzemesi ulaştı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı konuşmada, gönderilen tıbbi malzemelerin, halihazırda Gaziantep'te görev yapan Japon sağlık ekibine hemen teslim edileceğini ve çadır, battaniye ve uyku tulumundan oluşan yardım malzemelerinin de yaklaşık 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Deprem bölgelerinde 13 Şubat itibarıyla 36 kişilik bir sağlık ekibinin görev aldığını belirten Suzuki, "Önümüzdeki günlerde ikinci grubun da gelmesiyle birlikte toplam 75 kişiyle hizmet vermesi planlanıyor. Öz Savunma Kuvvetleri tarafından teslim edilen 15,4 ton malzeme ve ekipmana ek olarak, ayrıca bugün gelecek ticari uçakla taşınanlar da ilave edildiğinde, toplam 25 tonluk malzeme ve ekipman kullanarak önümüzdeki birkaç hafta boyunca çalışacağız." dedi.

Suzuki, Japon arama kurtarma uzmanlarının Kahramanmaraş'ta da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu deprem, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük ölçekli ve en ciddi depremdir. Afet bölgesinde çeşitli malzemeler yetersiz kalıyor. Bugün Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından ulaştırılan malzeme ve ekipmanın, afet bölgesine sevk edilerek, zor günler geçiren Türk halkına yardım amacıyla kullanılacağından memnuniyet duyuyorum."

Japonya hükümeti, 11 Şubat'ta Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ne bağlı sağlık ekibinden 5 kişilik öncü grup ve 13 Şubat'ta da 36 kişilik ikinci ekibi deprem bölgelerine göndermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaTürkiyeMalzeme Ve Tıbbi Ekipman
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