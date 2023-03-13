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Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor

Japonya'da Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımına ilişkin yönetmelik hafifletildi.

13 Mart 2023 Pazartesi 10:58
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
Tokyo

Japon hükümetinin, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, tavsiye niteliğindeki maske yönetmeliği gevşetildi.

Böylelikle, 2020'den beri yürürlükteki yüz maskesi takma yönetmeliği, ülke genelinde, kişinin kendi tercihine bırakıldı.

Buna göre hava yolu, demir yolu, otobüs dahil toplu ulaşım araçlarında kişilerden maske takılması talep edilmeyecek.

Eğitim kurumları, prensip gereği akademik yılın başladığı 1 Nisan'dan itibaren maske isteklerini sonlandıracak.

Berberler, güzellik salonları gibi yakın temasının sürdüğü hizmet noktalarında ise müşterilerden maske takmaları istenebilecek.

Konser gibi sosyal etkinliklerde de katılımcılardan, bu faaliyetleri organize edenlerin kurallarına uymaları istenecek.

Yahoo Japan kuruluşunun 80 bini aşkın kişiye gerçekleştirilen çevrim içi anketinde katılımcıların yüzde 46,5'u maske takmayı sürdüreceğini beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 27'si maske takmayı bırakacağını ve katılımcıların yüzde 26'sı ise bulunduğu yere göre karar vereceğini belirtti.

Japonya'da Kovid-19'un statüsü, salgın hastalıkların değerlendirildiği 5 kademeli ölçek içerisinde, en şiddetli ikinci kademede yer alıyor

Başbakan Kişida Fumio hükümeti mayıs ayı başında, Kovid-19'u, verem gibi hastalıkların değerlendirildiği, en düşük seviye olan 5. kademeye indirmeyi hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKovid19MaskeKişisel Tercih
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