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Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü

Japonya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye toplamda 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlamayı taahhüt etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:47
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü

Tokyo

Japon hükümeti, merkez üssü Kahramanmaraş olan, Türkiye'de 11 kentin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depremler nedeniyle insani yardımlarını artırıyor.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Türkiye ve Suriye'ye toplamda 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Dünya Gıda Programı (WFP) ve Japon sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla iki ülkeye ulaştırılacak acil insani yardımın kapsam ve detaylarının koordine edildiği bildirildi.

Hayaşi ülkesinin afet tecrübesi sayesinde, deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri ve insani yardımların ulaştırılması için tüm çabayı sarf ettiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaTürkiyeSuriyeInsani Yardım
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