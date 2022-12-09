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Japonya, İngiltere ve İtalya yeni nesil savaş uçağı geliştirecek

Japonya, İngiltere ve İtalya liderleri yayınladıkları ortak bildiride, üç ülkenin 2035 yılına kadar yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmeye yönelik ortak planı ‘Küresel Muharebe Hava Programı’nı (GCAP) duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak programla ilgili, “Tasarladığımız yeni nesil savaş uçakları, önde gelen savunma sanayimizin gücünden yararlanarak hayat kurtarırken istihdam yaratarak bizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi koruyacak” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 12:43
Japonya, İngiltere ve İtalya yeni nesil savaş uçağı geliştirecek

Üç ülkenin liderleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, üç ulusun ortak özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayanan uzun süreli ve yakın ilişkilere sahip olduğu belirtilerek, “Bugün, derinleşen üçlü ortaklığımızda bir sonraki adımı atıyoruz. 2035 yılına kadar yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek amacıyla iddialı bir girişim olan Küresel Muharebe Hava Programı’nı (GCAP) duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.


ÜÇ ÜLKENİN SAVUNMA İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEK


Programın, üç ülke arasında devam eden savunma ilişkilerini geliştireceği, iş ve geçim kaynaklarını destekleyen daha geniş ekonomik ve endüstriyel faydalar sağlayacağı ve yeni nesil yüksek vasıflı mühendis ve teknisyenler için fırsatlar yaratacağı ifade edilen bildiride, “Eşit ortaklık ruhu içinde birlikte çalışarak, insanlarımıza ve teknolojilerimize yaptığımız bu yatırımın maliyet ve faydalarını paylaşıyoruz” denildi.


PROGRAMIN KÜRESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARIN MİHENK TAŞI OLMASI BEKLENİYOR


Söz konusu programın müttefikler ve ortaklar temelinde tasarlandığı vurgulanırken, programla ABD, NATO, Avrupa, Hint-Pasifik ve dünya çapında diğer ortaklarla ‘gelecekte birlikte çalışabilirlik’ amaçlandığı belirtildi. Bu amacın programın ismine de yansıdığı kaydedilirken, “Bu konsept, programın gelişiminin merkezinde yer alacaktır. Bu uçağın birden fazla alanda işlev görecek daha geniş bir muharebe havası sisteminin merkezi olması konusunda aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Umudumuz, Küresel Muharebe Hava Programı’nın ve onun aracılığıyla yetenek ortaklığımızın, önümüzdeki yıllarda küresel güvenlik, istikrar ve refahın mihenk taşı olmasıdır” ifadelerine yer verildi.


TYPHOON’UN YERİNİ ALACAK


İngiltere hükümeti tarafından programa yönelik yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, programın ‘ilk büyük aşamasını’ başlatmak için bugün bir Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssünü ziyaret edeceği bildirildi. Başbakan Sunak’ın RAF Coningsby ziyareti sırasında 20 yıldır İngiltere’nin hava devriyesinin merkezinde yer alan Typhoon uçağını inceleyeceği ifade edilen açıklamada, GCAP tarafından tasarlanan yeni savaş uçağının, hizmet dışı kaldığında Typhoon’un yerini almasının ve diğer NATO ortaklarının savaş uçaklarıyla da uyumlu olmasının beklendiği belirtildi.


Açıklamada, “İngiltere, İtalya ve Japonya şimdi çekirdek platform konseptini oluşturmak ve 2024'te geliştirme aşamasını başlatmaya hazır olan bu devasa savunma projesini gerçekleştirmek için gereken yapıları kurmak için yoğun bir şekilde çalışacak. Geliştirme aşamasının öncesinde, ortaklar ayrıca maliyetlerin ve ulusal bütçelerin ortak bir değerlendirmesine dayalı olarak maliyet paylaşımı düzenlemeleri üzerinde anlaşacaklar” denildi.


SUNAK: HAYAT KURTARIRKEN İSTİHDAM YARATARAK BİZİ VE MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUYACAK


Başbakan Sunak programla ilgili olarak, “Tasarladığımız yeni nesil savaş uçakları, önde gelen savunma sanayimizin gücünden yararlanarak hayat kurtarırken istihdam yaratarak bizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi koruyacak” dedi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise “Yeni nesil savaş uçağı yaratmak ve tasarlamak için İtalya ve Japonya ile yapılan bu uluslararası ortaklık, sektör genelinde yüksek vasıflı işler ve İngiltere ve müttefiklerimiz için uzun vadeli güvenlik sağlayarak, uluslarımız arasında paylaşılan en son savunma teknolojisi ve uzmanlığının en iyi iş birliğini temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaİngiltereİtalyaUçakSavaş Uçağı
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