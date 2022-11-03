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Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin en az 3 balistik füze fırlattığını ve bu füzelerin Japonya münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi.

03 Kasım 2022 Perşembe 11:31
Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fırlatılan füzelerin arasında Kıtalararası balistik füze (ICBM) de olduğu ifade edilerek, “Bugün 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Kuzey Kore, doğuya doğru olası bir ICBM sınıfı füze de dahil olmak üzere en az üç balistik füze fırlattı. Ayrıntılar şu anda analiz ediliyor, ancak hepsi Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında düştü” denildi. Bakanlık, yerel saatle 07.39 sıralarında fırlatılan füzenin ICBM sınıfı füze olabileceğini düşünüyor.

“GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

Açıklamada, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinin Japonya’nın güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, “Kuzey Kore'nin tekrarlanan balistik füze denemeleri, Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor. İlgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bu tür balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz. Savunma Bakanlığı ve Öz Savunma Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle yakın işbirliğine devam edecek; bilgi toplamak, analiz etmek, uyarı ve gözetim faaliyetlerini yürütmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japonya Savunma BakanlığıJaponyaKuzey KoreFüzeBalistik Füze
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