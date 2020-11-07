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Joe Biden ABD'nin 46'ıncı başkanı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
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Joe Biden ABD'nin 46'ıncı başkanı

ABD medyası, Demokratların adayı Joe Biden'ı ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak ilan etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABDBaşkanSeçimSeçmen
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