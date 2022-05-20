JOE BİDEN’DAN ÜSTÜ KAPALI TÜRKİYE GÖNDERMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Mayıs’ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’u Beyaz Saray’da ağırladı. Yapılan görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği başvuruları, Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa’nın güvenliği tartışıldı.

“ŞİDDETLE DESTEKLİYORUM”

ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray’da ağırladı. Biden Finlandiya ve İsveç’in, NATO üyeliklerine yönelik başvurularını “Şiddetle destekliyorum” ve “Desteklemeye devam edeceğim” şeklinde belirtti.

Bir gün öncesinde New York’ta açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmeli” diyerek Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda uzun vadeli bir güvence beklediklerini belirtti. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda bir açıklama da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’dan geldi. Sullivan, “ Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini” belirtti

Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra kendilerini tehlikede hisseden İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için harekete geçti. Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği, Türkiye’nin veto etme olasılığının yüksek olması sebebiyle zor durumda. Hatta Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına yönelik oylamada, ilk veto hakkını kullandı.

Özellikle Finlandiya ve İsveç’in uzun yıllardır terör örgütü PKK-YPG’ye verdiği destekten rahatsız olan Türkiye, her platformda rahatsızlığını dile getirdi. İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK-YPG’ye verdiği ekonomik ve silah desteği yüzünden ilişkiler zaman zaman gerildi.

HIRVATİSTAN, TÜRKİYE’Yİ HAKLI BULDU

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvurusu hakkında “Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor, İsveç’i dost görmüyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Milanovic “Bu, Hırvatların Bosna Hersek’teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Gurur AKOSMAN