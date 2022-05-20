Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,61
ALTIN
945,13
DOLAR
15,96
STERLİN
19,90
EURO
16,90
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...

JOE BİDEN’DAN ÜSTÜ KAPALI TÜRKİYE GÖNDERMESİ

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkması sonrası ABD Başkanı Biden’dan Finlandiya ve İsveç hakkında açıklama geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2022 Cuma 09:08
JOE BİDEN’DAN ÜSTÜ KAPALI TÜRKİYE GÖNDERMESİ

ABD Başkanı Joe Biden,  19 Mayıs’ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’u Beyaz Saray’da ağırladı. Yapılan görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği başvuruları, Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa’nın güvenliği tartışıldı.

“ŞİDDETLE DESTEKLİYORUM”

ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray’da ağırladı. Biden Finlandiya ve İsveç’in,  NATO üyeliklerine yönelik başvurularını “Şiddetle destekliyorum” ve “Desteklemeye devam edeceğim” şeklinde belirtti. 

Bir gün öncesinde New York’ta açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmeli” diyerek Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda uzun vadeli bir güvence beklediklerini belirtti. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda bir açıklama da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’dan geldi. Sullivan, “ Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini” belirtti

Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra kendilerini tehlikede hisseden İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için harekete geçti. Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği, Türkiye’nin veto etme olasılığının yüksek olması sebebiyle zor durumda. Hatta Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına yönelik oylamada, ilk veto hakkını kullandı.

 Özellikle Finlandiya ve İsveç’in uzun yıllardır terör örgütü PKK-YPG’ye verdiği destekten rahatsız olan Türkiye, her platformda rahatsızlığını dile getirdi. İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK-YPG’ye verdiği ekonomik ve silah desteği yüzünden ilişkiler zaman zaman gerildi. 

HIRVATİSTAN, TÜRKİYE’Yİ HAKLI BULDU

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvurusu hakkında “Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor, İsveç’i dost görmüyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Milanovic “Bu, Hırvatların Bosna Hersek’teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Gurur AKOSMAN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeFinlandiyaİsveçABDJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan insani koridor talep etti
DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan insani koridor talep etti
Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi
Zelenski, Vışıvanka Günü sebebiyle işlemeli gömleğini giydi
Dört temel iklim değişikliği göstergesi 2021'de rekor kırdı
Dört temel iklim değişikliği göstergesi 2021'de rekor kırdı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans